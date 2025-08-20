الحوثيون يعتقلون أمين عام "حزب المؤتمر الشعبي" في اليمن

اعتقلت ميليشيا الحوثي في صنعاء، اليوم الأربعاء، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي (أكبر الأحزاب في اليمن)، غازي أحمد الأحول، في ظل توتر بين الجانبين، على خلفية الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في الحزب، قوله إن قوة أمنية حوثية اعترضت سيارة الأمين العام للحزب غازي أحمد الأحول، وسط صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتابع المصدر، أن عملية اعتقال الأحول جرت أثناء توجهه إلى منزل رئيس الحزب صادق أمين أبو رأس.

يأتي اعتقال الحوثيين للأحول، غداة إعلان حزب المؤتمر الشعبي إلغاء احتفالاته بالذكرى الـ43 لتأسيسه، والتي تصادف في 24 أغسطس/ آب الجاري، مبررًا ذلك بأنه "ينطلق من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع".

وأفاد قيادي بحزب "المؤتمر"، بأن قرار إلغاء الاحتفالات بذكرى التأسيس جاء بضغوط من ميليشيا الحوثي التي تُعد أي حراك سياسي للحزب في مناطق سيطرتها، عملًا غير مقبول يمس استحواذها على الساحة السياسية في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على قيادة المؤتمر في صنعاء، لفصل الأمين العام المساعد للحزب أحمد علي عبد الله صالح، على خلفية موقفه المؤيد للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما تراه الميليشيا "خيانة"، وعبرت عن هذا الموقف بإصدار محكمة عسكرية تديرها في صنعاء، حكم إعدام بحقه بتهمة التخابر مع التحالف.

ويعود التوتر بين الجانبين، إلى الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، مطلع ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس اليمني السابق مؤسس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح، والأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا، إضافة إلى نحو 240 آخرين وإصابة أكثر من 400 حسب الأمم المتحدة.

في حين اعتقلت ميليشيا الحوثي نحو ألفي قيادي وناشط من الحزب الذي ظل يتزعمه صالح منذ أن أسسه عام 1982 وحتى مقتله.