الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخبأ لحزب الله يحوي "عشرات ملايين الدولارات"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه قصف مخبأ لميليشيا حزب الله اللبنانية يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب.

ويأتي قصف المخبئ ضمن عشرات المواقع في لبنان التي ضربها الجيش الإسرائيلي، في إطار استهداف الذراع المالية لحزب الله، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتمثل هذه الضربات توسعًا للحملة الإسرائيلية ضد حزب الله المدعوم من إيران، بعد أكثر من عام على بدء القصف المتبادل عبر الحدود، الذي تصاعد في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى حرب مفتوحة.

ويقول الجيش حاليًا إنه يسعى إلى إضعاف قدرة الحزب على تمويل عملياته.

صرّح المتحدث العسكري دانيال هغاري في إفادة متلفزة "نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الضربات الدقيقة على معاقل حزب الله المالية".

وأضاف "كان أحد أهدافنا الرئيسية الليلة الماضية خزنة تحت الأرض تحتوي على ملايين الدولارات نقدًا وذهبًا. كانت الأموال تُستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل".

وأشار هاغاري إلى مخبأ منفصل قال إنه مليء أيضا بالنقود والذهب تحت مستشفى في العاصمة بيروت، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي لم يستهدفه بعد.

وبيّن أنه "بحسب التقديرات المتوافرة لدينا، هناك ما لا يقل عن نصف مليار دولار من الدولارات والذهب مخزنة في هذا المخبأ"، معتبرًا أنه "يمكن استخدام هذه الأموال لإعادة بناء دولة لبنان".

وبعد سلسلة اغتيالات ركزت على ضرب القيادات العسكرية لحزب الله، بدأت إسرائيل استهدافها لمصادر تمويل الحزب بمهاجمة ذراعه الاقتصادية "جمعية مؤسسة القرض الحسن".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، 11 غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية استهدفت فروع جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله.

وأظهرت فيديوهات مصورة من بعض المناطق المستهدفة دمارًا هائلًا أصاب المباني التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وبحسب "الأناضول"، طالت الغارات فروع "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: برج البراجنة وحارة حريك والشياح وطريق المطار وحي السلم والعمروسية في منطقة الشويفات قرب بيروت.

كما طالت غارات أخرى فروعًا للجمعية في مناطق بعلبك والهرمل وعلي النهري في محافظة بعلبك-الهرمل (شرقا).