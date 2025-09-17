"الدعم السريع": أسقطنا مسيّرة "بيرقدار" في ولاية شمال كردفان

قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها أسقطت طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار" تركية الصنع، في ولاية شمال كردفان.

وذكرت "الدعم السريع"، في بيان، الأربعاء، أن أفرادها تمكنوا، الثلاثاء، من "إسقاط طائرة مسيّرة من طراز بيرقدار في منطقة أبوقعود غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في عملية نوعية ناجحة تُعد السادسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

أخبار ذات علاقة الأمم المتحدة ترحب ببيان "المجموعة الرباعية" بشأن السودان

وأكد البيان "عزم قوات الدعم السريع الثابت على مواصلة حماية المدنيين والتصدي بحزم للاعتداءات التي ينفذها جيش الحركة الإسلامية، عبر غارات جوية شبه يومية بالطائرات الحربية والمسيّرات، والتي تستهدف المناطق السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية والمستشفيات، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية".

ولفت البيان إلى "الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي عدوان يستهدف المواطنين الآمنين أو يسعى لزعزعة الاستقرار في الإقليم".

أخبار ذات علاقة السودان.. الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقتين بشمال كردفان

وأكدت قوات الدعم السريع "استمرار رصدها ويقظتها الميدانية لحماية المدن والقرى وضمان أمن المواطنين، وأن قواتها لن تسمح بأي تهديد يمسّ سلامة الوطن أو حياة الأبرياء".