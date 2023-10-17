عائلات تعود إلى بيوتها في الشمال بعد الفرار إلى الجنوب
تعود عائلة أبو مرسة إلى مدينة غزة بعد أن فرت منها، الجمعة، في أعقاب أمر أصدرته إسرائيل لجميع المدنيين بالتوجه جنوبًا أو التعرض للقصف، وقالت العائلة إنها تفضل الموت في ديارها بعد أن ضربت غارة جوية منزلاً مجاورًا للمكان الذي كانت تحتمي به.
وقالت السلطات المحلية إن قصفًا هز جنوب قطاع غزة الصغير والمزدحم بالسكان، مما أدى إلى مقتل العشرات خلال الليل، وكانت عائلة "أبو مرسة" واحدة من عدة عائلات تحدثت إليها "رويترز" وخلُصت إلى أنه من الأفضل لها العودة إلى ديارها في شمال غزة.
واكتظت سيارة بأكثر من 10 من أفراد العائلة على أطراف مدينة خان يونس، المدينة الرئيسة في جنوب غزة. وكانت أمتعتهم مربوطة على سطح السيارة استعدادًا لرحلة العودة المحفوفة بالمخاطر شمالاً وسط القصف.
وقال "سليم أبو مرسة"، بينما كان يستعد للعودة بالسيارة: "ليش نموت شهداء في خان يونس، نموت في بيوتنا أحسن لنا، نموت شهداء في بيوتنا، خلّي الدار كلها تنزل علينا".
وبدأت إسرائيل قصفها الأعنف على الإطلاق لقطاع غزة، وهو جيب يبلغ طوله 45 كيلومترًا ويسكنه 2.3 مليون نسمة، بعد أن اجتاح مسلحون تابعون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلدات إسرائيلية مما أسفر عن مقتل 1300 شخص، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وطلب الجيش الإسرائيلي من جميع المدنيين، الأسبوع الماضي، مغادرة النصف الشمالي من القطاع، بما في ذلك مدينة غزة الرئيسة، بينما كان يستعد لشن هجوم بري للقضاء على حماس. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 2800 فلسطيني خلال 11 يومًا.
وحتى بدون هذا القصف، هناك مخاوف من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل قطع إسرائيل كل مصادر الطاقة، والمياه، والإمدادات الطبية، والغذاء، والوقود.
وأثار أمر الإجلاء مخاوف في غزة من عدم عودة السكان مرة أخرى إلى ديارهم إذ يعيش في المدينة الكثير من السكان اللاجئين. وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن أمر إجلاء السكان قد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت الأمم المتحدة إن قصفًا عنيفًا يجري في أنحاء القطاع، مع توجيه ضربات صوب مدينة خان يونس ومناطق أخرى في الجنوب حيث طلبت إسرائيل من الناس الرحيل.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني: "الذين امتثلوا لأمر الإجلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية هم،الآن، عالقون جنوب قطاع غزة، مع شح مناطق الإيواء، وسرعة نفاد إمدادات الغذاء، والفرص المحدودة أو المعدومة في الحصول على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والأدوية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
وكان هناك حشد من الناس يبحثون، اليوم الثلاثاء، عن ناجين أو جثث لقتلى وسط أنقاض مبنى دمرته غارة جوية، وكان عمال الإنقاذ يحملون رجلاً مصابًا يكسو جسده الغبار وبقع الدم، قرب حفرة ناجمة عن انفجار قنبلة وحطام متساقط، قبل أن يركض مسعفون آخرون من وسط الأنقاض حاملين طفلاً ملفوفًا بغطاء، يبحثون دون جدوى عن نبض في عروقه.
الموت في كل مكان
ترك حطاب وهدان منزله في بيت حانون في شمال غزة وسافر إلى خان يونس مع عائلته. وأصابت غارة جوية شنتها إسرائيل، خلال الليل، منزلاً بالقرب من المكان الذي يقيم فيه، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص ممن فروا مثله من الشمال.
وقال وهدان إن الضربات الإسرائيلية دمرت منزله خلال صراعي 2006 و2014، مضيفًا: "قالوا لنا الجنوب آمن وطلعونا وهجّرونا من دورنا، وجينا إلى خان يونس معنا صغار، لقيناها هيّه هيّه، الموت هنا وهناك، يعني نرجع على غزة أحسن لنا"، واصفًا الوضع في خان يونس بأنه جحيم.
ولا تزال إسرائيل تشن غارات على شمال قطاع غزة، وأظهر رابط فيديو لـ"رويترز" وقوع انفجارات خلف صف من المباني السكنية في مدينة غزة مع شروق شمس، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد كرات من اللهب أعقبها ظهور أعمدة ضخمة من الدخان.
وتحدث سكان هناك عن دمار غير مسبوق مع تدمير أحياء بأكملها، لكن الكثيرين من السكان قرروا البقاء، ويخشى البعض منهم أن يُضطروا إلى قطع الطريق إلى مصر مما يجعلهم لاجئين للمرة الثانية.
وقال شادي، وهو أب لستة أطفال ويعمل موظفًا حكوميًا في الإدارة التي تسيطر عليها حماس داخل غزة: "صحيح لا عنا كهرباء ولا مياه ولا إنترنت، بس عنا الأهم، نحن مصممون على أن نقاوم حتى الموت".
وقال لـ "رويترز" عبر الهاتف من مخيم جباليا للاجئين: "مش راح نعطيهم إللي بدهم إياه، هم بدهم هجرة ثانية، لكن راح يفشلوا، راح نموت هنا، ونندفن هنا، مش في سيناء".
وقال مراسلو "رويترز" على الطريق خارج خان يونس إنهم رأوا عشرات المركبات المكتظة بالناس تتجه شمالاً.
وكانت "رغدة أبو مرسة" تجلس في الخلف في سيارة العائلة مع عدد كبير من البالغين الآخرين وكانت تضم طفلين صغيرين إلى حضنها، وقالت: "الآن رجعنا على غزة برضه في تعريض لحياتنا للخطر، وفي صعوبة علينا وعلى أولادنا، بس أهون علينا أن نتمرمط بره غزة... نستشهد وإحنا أعزاء مش نطلع وننذل، ونستشهد بره بلدنا، بره غزة".