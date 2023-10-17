عائلات تعود إلى بيوتها في الشمال بعد الفرار إلى الجنوب

تعود عائلة أبو مرسة إلى مدينة غزة بعد أن فرت منها، الجمعة، في أعقاب أمر أصدرته إسرائيل لجميع المدنيين بالتوجه جنوبًا أو التعرض للقصف، وقالت العائلة إنها تفضل الموت في ديارها بعد أن ضربت غارة جوية منزلاً مجاورًا للمكان الذي كانت تحتمي به.

وقالت السلطات المحلية إن قصفًا هز جنوب قطاع غزة الصغير والمزدحم بالسكان، مما أدى إلى مقتل العشرات خلال الليل، وكانت عائلة "أبو مرسة" واحدة من عدة عائلات تحدثت إليها "رويترز" وخلُصت إلى أنه من الأفضل لها العودة إلى ديارها في شمال غزة.

واكتظت سيارة بأكثر من 10 من أفراد العائلة على أطراف مدينة خان يونس، المدينة الرئيسة في جنوب غزة. وكانت أمتعتهم مربوطة على سطح السيارة استعدادًا لرحلة العودة المحفوفة بالمخاطر شمالاً وسط القصف.

وقال "سليم أبو مرسة"، بينما كان يستعد للعودة بالسيارة: "ليش نموت شهداء في خان يونس، نموت في بيوتنا أحسن لنا، نموت شهداء في بيوتنا، خلّي الدار كلها تنزل علينا".

وبدأت إسرائيل قصفها الأعنف على الإطلاق لقطاع غزة، وهو جيب يبلغ طوله 45 كيلومترًا ويسكنه 2.3 مليون نسمة، بعد أن اجتاح مسلحون تابعون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلدات إسرائيلية مما أسفر عن مقتل 1300 شخص، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.