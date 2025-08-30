الحوثيون يؤكدون اغتيال رئيس وزرائهم أحمد الرهوي بقصف إسرائيلي

أكد الحوثيون اليوم السبت، مقتل أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المليشيا فإنه تم استهداف الرهوي وعدد من الوزراء "أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة".

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف في غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي، اجتماعاً لقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد الجيش أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما لا يزال بانتظار التحقق من نتائج الغارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الغارات على العاصمة صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على أهداف في صنعاء بالتزامن مع كلمة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي.