"واللا": وحدة الاستخبارات "504" تجمع معلومات "خطيرة" عن حزب الله

كشف موقع "واللا" العبري عن دور وحدة الاستخبارات العسكرية "504" التابعة للجيش الإسرائيلي، في تقديم معلومات خطيرة عن ميليشيا حزب الله اللبناني، مع تصاعد عمليات القتال في الأسابيع الأخيرة.

وقال الموقع إن "حزب الله ترك العديد من الأسلحة خلفه في جنوب لبنان، لكن عناصر الميليشيا بما في ذلك قوة الرضوان، حاولت في الدقيقة 90 جمع كل ما يساعد الجيش الإسرائيلي في جمع معلومات استخبارية عن التنظيم والبنية التحتية".



لكن الجيش الإسرائيلي، بحسب الموقع، "تمكن من وضع يديه على المعدات العسكرية للمساعدة في فهم أساليب عمل حزب الله"، إضافة لـ"كتيبات ودفاتر ملاحظات ومواد أخرى قدمت إلى القادة والباحثين الميدانيين في وحدة الاستخبارات العسكرية 504، لاستغلالها وتحليلها".

وقال الموقع إن "الباحثين في الوحدة 504 يقدمون معلومات قيمة للغاية".



وذكر التقرير أن الجيش اكتشف أخيراً، مبنى تحت الأرض على عمق 7 أمتار، يتحصن فيه المقاتلون مع أسلحتهم لمدة طويلة، مشيرا إلى أن الجيش ألقى القبض على مجموعة من العناصر للتحقيق معهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه أسر ثلاثة عناصر من "حزب الله"، ما يرفع عدد المقاتلين الذين أعلن أسرهم منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر سبتمبر/ أيلول إلى أربعة.

وأفاد الجيش في بيان بأنه عثر "على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله"، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن بداخله ثلاثة عناصر "من قوة الرضوان (وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة".

وأكد "القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا... ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل".

ولم يشر الجيش إلى اليوم الذي تم فيه أسر العناصر، كما أن أي إعلان لم يصدر عن حزب الله بهذا الشأن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أسر مقاتل في حزب الله في نفق في جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمليات البرية في 30 سبتمبر (أيلول).

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد" في لبنان، وذلك بعدما شدّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم على أنّ وقف القتال هو السبيل الوحيد لإنهاء التصعيد بين الجانبين.