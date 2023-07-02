الجيش السوري يعلن التصدي لضربة صاروخية إسرائيلية على حمص

من جانبه، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، وأنه انفجر في الجو على ما يبدو".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة قالت إنها لرأس الصاروخ السوري الذي سقط في جنوب إسرائيل، والذي يبدو أنه سقط دون اعتراض أو حتى انطلاق صافرات إنذار، إلا أنه تسبب بدوي عالٍ جداً سمع في عدة مناطق من إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد كثفت ضرباتها الجوية ضد ما تقول إنها "أهداف إيرانية في سوريا".