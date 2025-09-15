وزير الداخلية السوري يعلن إعادة هيكلة الأمن في السويداء

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس حسان خطاب، عن إجراء تعيينات جديدة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد، ضمن "خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية".

وقال خطاب في منشور على منصة "إكس" الاثنين، :" تعيينات جديدة اتخذناها في محافظة السويداء، بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات، ضمن إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية، وفق ما تتطلبه المرحلة، وبداية لمسار أكثر استقرارًا في المحافظة".

وأفادت وسائل إعلام سورية بتعيين سليمان عبد الباقي مديرًا لمديرية الأمن في مدينة السويداء، عقب تعيين العميد حسام الطحان قائدا للأمن الداخلي في المحافظة.

وأوضحت أن تعيين عبد الباقي جاء بعد تكليف الطحان، كما جرى تعيين القائد السابق للأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، قائدا للأمن الداخلي في ريف دمشق.

وقال عبد الباقي في فيديو نشره عبر فيسبوك إنه كُلّف من وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة ملف أمن مدينة السويداء.

وكانت وزارة الداخلية قد عينت في 2 سبتمبر/ أيلول العميد حسام الطحان قائدًا للأمن الداخلي في السويداء، ونقلت الدالاتي إلى ريف دمشق.

وكان عبد الباقي قد صرّح مطلع الشهر الجاري أن الفراغ الأمني في السويداء ناجم عن منع التعامل مع مؤسسات الدولة، وهو ما استغلته مجموعات مرتبطة بمشاريع خارجية، بينها قوى انفصالية سعت إلى نشر الفوضى.

كما كتب عبد الباقي في منشور عبر فيسبوك في 21 أغسطس/ آب أن الدولة قدّمت امتيازات غير مسبوقة للسويداء، من بينها اختيار قيادات أمنية من أبناء المحافظة ودعم الجيش المحلي وتجهيزه وتمويله، إلا أن ذلك قوبل بالرفض والتصعيد، مما عمّق الشرخ الطائفي وزرع الكراهية بين المكونات.

وشهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 يوليو/ تموز، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.

وقالت السلطات إن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، لكن شهودا وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات بحقّ الدروز.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا "أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب المرصد.