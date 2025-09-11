مصدر أمني ليبي يكشف تفاصيل مداهمة قرب منزل الدبيبة

كشف مصدر أمني مطلع في طرابلس الليبية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مداهمة أمنية جرت أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص قرب منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وسط استنفار أمني وعسكري في العاصمة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "معلومات وردت إلى وزارة الداخلية مفادها أن هناك مجموعة من العناصر الإرهابية تلتقي في مكان بحيّ الأندلس بالعاصمة، وهو ما جعل قوة أمنية تتحرك صوب هذا المنزل".

وأوضح المصدر أنه "خلال المداهمة جرى تبادل لإطلاق النار؛ ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وأفراد من المجموعة الإرهابية، إضافةً إلى جرح آخرين من الجانبين".

ولفت إلى أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لعمليات قد تشمل اغتيالات سياسية في العاصمة طرابلس، وهو ما دفع القوات إلى التحرك على وجه السرعة.

وعادت مشكلة رئاسة جهاز الشرطة القضائية إلى الواجهة بقوة في ظل رفض رئيسه، صبري هدية، قرار إقالته من قبل الدبيبة، وتعيين علي الشطيوي، المعروف بلقب "السرعة"، الذي كان يشغل منصب نائب وزير العدل، خلفًا له.

وتشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية وأمنية بسبب انهيار الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد خلافات حول القوانين الانتخابية.