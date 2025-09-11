logo
العالم العربي

مصدر أمني ليبي يكشف تفاصيل مداهمة قرب منزل الدبيبة

مصدر أمني ليبي يكشف تفاصيل مداهمة قرب منزل الدبيبة
الشرطة الليبيةالمصدر: غيتي إيمجز
رياض الجباري
رياض الجباري

كشف مصدر أمني مطلع في طرابلس الليبية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مداهمة أمنية جرت أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص قرب منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وسط استنفار أمني وعسكري في العاصمة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "معلومات وردت إلى وزارة الداخلية مفادها أن هناك مجموعة من العناصر الإرهابية تلتقي في مكان بحيّ الأندلس بالعاصمة، وهو ما جعل قوة أمنية تتحرك صوب هذا المنزل".

أخبار ذات علاقة

ليبيا.. طرابلس على حافة الانفجار

"صوت الرصاص يعلو على لغة الحوار".. ماذا يحدث في طرابلس الليبية؟

وأوضح المصدر أنه "خلال المداهمة جرى تبادل لإطلاق النار؛ ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وأفراد من المجموعة الإرهابية، إضافةً إلى جرح آخرين من الجانبين".

ولفت إلى أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لعمليات قد تشمل اغتيالات سياسية في العاصمة طرابلس، وهو ما دفع القوات إلى التحرك على وجه السرعة.

أخبار ذات علاقة

عناصر من الجيش الليبي

مصادر ليبية: حكومة الدبيبة صادقت على قرار حل "جهاز الأمن العام"

وعادت مشكلة رئاسة جهاز الشرطة القضائية إلى الواجهة بقوة في ظل رفض رئيسه، صبري هدية، قرار إقالته من قبل الدبيبة، وتعيين علي الشطيوي، المعروف بلقب "السرعة"، الذي كان يشغل منصب نائب وزير العدل، خلفًا له.

وتشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية وأمنية بسبب انهيار الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد خلافات حول القوانين الانتخابية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC