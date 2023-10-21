إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر والأردن فورا
حذرت إسرائيل، السبت، مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن؛ بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحسب الصحيفة، أصدر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بيانا دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى "المغادرة بأسرع ما يمكن"، فيما دعا البيان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المغرب".
وأوصى الإعلان "بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وتجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف".
في السياق، دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه إلى "مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة".
كما رفع المجلس تحذيراته بشأن السفر إلى مصر، بما في ذلك سيناء، والأردن، إلى المستوى الرابع ومغادرة المقيمين هناك في أسرع وقت ممكن".
على صعيد متصل، اتخذت إسرائيل إجراءات استثنائية لتأمين أو إجلاء دبلوماسييها في عدة دول، منها تركيا وكولومبيا وتشيلي والبحرين ومصر والمغرب والأردن.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عمليات الإخلاء تأتي ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وإجراءات أمنية إضافية، ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا.
تأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية وسط تخوفات من وقوع هجمات على الإسرائيليين، كما حدث في مصر، حيث أقدم شرطي مصري على قتل سائحين إسرائليين في مدينة الإسكندرية.