إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر والأردن فورا

حذرت إسرائيل، السبت، مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن؛ بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب الصحيفة، أصدر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بيانا دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى "المغادرة بأسرع ما يمكن"، فيما دعا البيان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المغرب".

وأوصى الإعلان "بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وتجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف".

في السياق، دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه إلى "مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة".