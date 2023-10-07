محلل إسرائيلي لـ "إرم نيوز": عملية "حماس" إخفاق إستراتيجي للجيش الإسرائيلي

وبحسب "عنباري"، فإن "حماس اقترفت، اليوم، خطأ فادحًا.. ولا أحد يعلم لماذا؟"، فالحركة "قضت على كل المبادرات المتفق عليها مع إسرائيل"، والآن إسرائيل أخلت مسؤوليتها دوليًا عن قطاع غزة بشكل نهائي.

وأوضح أن إسرائيل كانت مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن المياه والطاقة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحويل الأموال القطرية.. كل ذلك كان يصل إلى القطاع بموافقة إسرائيلية وعن طريقها، لكن ذلك انتهى الآن، وهذا ما ستكون له عواقب كبيرة على قطاع غزة، إذ قد يبقى دون كهرباء أو ماء لفترة طويلة.

وحول رد الفعل الإسرائيلي المتوقع على أحداث، اليوم، قال عنباري: "بالتأكيد لا خيار لدى إسرائيل سوى القضاء على حماس نهائيًا، ولن تقبل إسرائيل أي هدنة أو وساطة هذه المرة، كما أنها حشدت إدانة دولية ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية بسبب أحداث اليوم، ولن تتخلّى إسرائيل عن فرصة كتلك للقضاء على حماس"، وتوقع عنباري "مفاجأة إسرائيلية ميدانية وسياسية قريبة" تجاه قطاع غزة، على حد تعبيره.