محلل إسرائيلي لـ "إرم نيوز": عملية "حماس" إخفاق إستراتيجي للجيش الإسرائيلي
قال المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي، بنحاس عنباري، إن عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس، اليوم، تمثل إخفاقًا إستراتيجيًا كبيرًا لأجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي.
وفي تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أضاف "عنباري" أن ما جرى في العملية يذكّر بما حدث في حرب أكتوبر، يوم عيد الغفران، "نفس المباغتة ونفس المفاجأة، في تلك الحرب كان عيد الغفران، واليوم السبت، هو يوم عيد أيضًا، عيد ديني وعيد رسمي أسبوعي لدولة إسرائيل".
"عنباري" الذي كان في وقت سابق مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، قال إن "الغريب فيما حدث، اليوم، أنه لم يكن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أي مؤشرات أو معلومات أولية، والمفاجأة كانت للأجهزة قبل الشعب، على عكس ما كان عليه الحال في حرب أكتوبر، إذ كانت هناك مؤشرات لدى الأجهزة الاستخباراتية".
وأضاف: "لكن مستوى الخطورة على إسرائيل يختلف بين الحالتين، ففي حرب أكتوبر جاءت المباغتة من جيوش نظامية وقوية، أما، اليوم، فالمباغتة تأتي من فصيل منظم يمتلك بعض الأسلحة التقليدية".
وبحسب "عنباري"، فإن "حماس اقترفت، اليوم، خطأ فادحًا.. ولا أحد يعلم لماذا؟"، فالحركة "قضت على كل المبادرات المتفق عليها مع إسرائيل"، والآن إسرائيل أخلت مسؤوليتها دوليًا عن قطاع غزة بشكل نهائي.
وأوضح أن إسرائيل كانت مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن المياه والطاقة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحويل الأموال القطرية.. كل ذلك كان يصل إلى القطاع بموافقة إسرائيلية وعن طريقها، لكن ذلك انتهى الآن، وهذا ما ستكون له عواقب كبيرة على قطاع غزة، إذ قد يبقى دون كهرباء أو ماء لفترة طويلة.
وحول رد الفعل الإسرائيلي المتوقع على أحداث، اليوم، قال عنباري: "بالتأكيد لا خيار لدى إسرائيل سوى القضاء على حماس نهائيًا، ولن تقبل إسرائيل أي هدنة أو وساطة هذه المرة، كما أنها حشدت إدانة دولية ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية بسبب أحداث اليوم، ولن تتخلّى إسرائيل عن فرصة كتلك للقضاء على حماس"، وتوقع عنباري "مفاجأة إسرائيلية ميدانية وسياسية قريبة" تجاه قطاع غزة، على حد تعبيره.
وأشار "عنباري" إلى غياب أبرز قادة حماس، وهو يحيى السنوار، قائلاً إن من استحوذ على المشهد إعلاميًا في أحداث اليوم كان "محمد الضيف من غزة، (قائد كتائب عز الدين القسام)، و(نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) صالح العاروري من لبنان"، وتساءل عنباري: "هل ما حدث اليوم له علاقة بانقلاب داخل حركة حماس؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا".
وردًا على سؤال "إرم نيوز" عن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو بعد أحداث اليوم، قال عنباري: "بالتأكيد حكومة نتنياهو الائتلافية خسرت، اليوم، شعبيًا وسياسيًا، خاصة أن سكان مستوطنات غلاف غزة هم من مناصري نتنياهو وحكومته الائتلافية، واليوم، نسمعهم يتساءلون عن الحكومة ودورها بحمايتهم، ويتساءلون عن المستوى السياسي الذي انتخبوه، ودوره بدعم الجيش والأجهزة الأمنية، كل ذلك يشير إلى نهاية قريبة لحكومة نتنياهو الائتلافية، رغم صمت المعارضة، حاليًا، بسبب حالة الحرب".