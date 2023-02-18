محادثات عراقية كويتية مرتقبة لبحث الخلافات الحدودية البحرية
كشف وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن لقاء مرتقب بين بلاده والعراق لحل الخلافات الحدودية بين البلدين.
وقال الشيخ سالم اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية غدًا الأحد في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري.
وأعرب الوزير الكويتي عن أمله في إحراز تقدم.
وأضاف الوزير في مقابلة: "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية"، وفق رويترز.
وقال إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع غدًا الأحد سعيا لاتفاق، وتابع: "نحن نمضي قدما".
وأجرى وزير الخارجية الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ الجمعة.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين وغيرها من المجالات.
ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.