محادثات عراقية كويتية مرتقبة لبحث الخلافات الحدودية البحرية

وأضاف الوزير في مقابلة: "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية"، وفق رويترز.

وقال إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع غدًا الأحد سعيا لاتفاق، وتابع: "نحن نمضي قدما".

وأجرى وزير الخارجية الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ الجمعة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين‭ ‬وغيرها من المجالات.