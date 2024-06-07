الغارديان: "حزب العمال" البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين

توقعت مصادر أن يُدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن تلك المصادر قولها، إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في 4 يوليو/تموز المقبل، سينص على أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية "كجزء من عملية السلام"، وعدم معارضتها من قبل دول أخرى في المنطقة.

وكان زعيم حزب العمال، كير ستارمر أفاد الشهر الماضي بأنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.