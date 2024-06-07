الغارديان: "حزب العمال" البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين
توقعت مصادر أن يُدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن تلك المصادر قولها، إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في 4 يوليو/تموز المقبل، سينص على أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية "كجزء من عملية السلام"، وعدم معارضتها من قبل دول أخرى في المنطقة.
وكان زعيم حزب العمال، كير ستارمر أفاد الشهر الماضي بأنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.
ويصر حزب العمال على أنه لم يحدث أي تغيير في موقف ستارمر بشأن الاعتراف بفلسطين من خلال عملية دولية إلى جانب وجود إسرائيل آمنة ومأمونة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولي الحزب سيضعون اللمسات الأخيرة على البرنامج خلال اجتماع مع النقابات، اليوم الجمعة.
وأكدت أنه سيتوخى الحذر بشأن الالتزامات الجديدة، ويؤكد على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي.
وبشكل مفاجئ، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أخيرًا، لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو/ تموز المقبل.