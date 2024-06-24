اتفاق بحريني إيراني على دراسة استئناف العلاقات السياسية

اتفق وزيرا خارجية البحرين وإيران على دراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بين بلديهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وقالت الوكالة إن وزيري الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والإيراني علي باقري كني، عقدا اجتماعاً ثنائياً في طهران، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية البحريني لإيران بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي.

وأضافت الوكالة أن الطرفين اتفقا على "إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".