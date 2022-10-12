حماس تنفي أنباء عن "مباركتها" للاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل

نفت حركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، ما تم تداوله من أنباء عن "مباركتها" لحزب الله بشأن التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الحركة تؤكد أنها لم تصدر أية بيانات بشأن المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل الخاصة بالحدود البحرية".

في السياق، قال عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي، إن "لبنان سيصل في نهاية هذا الاتفاق إلى حقوقه الاقتصادية، والمقاومة اللبنانية ستنجح في فرض شروطها على إسرائيل ومن حق لبنان التمتع بكامل حقوقه".

وأضاف الهندي لـ"إرم نيوز" أن "المقاومة اللبنانية تتحدث من منطلق مصالح الشعب اللبناني والمحافظة على حقوقه"، في إشارة منه إلى تهديدات حزب الله وأمينها العام حسن نصر الله بشأن استهداف منصة "كاريش" للغاز.

لكنه رفض في الوقت نفسه تأكيد أو نفي مباركة حركته للاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان، قائلا: "لا علم لي بخصوص مباركة الحركة لحزب الله بالاتفاق".

وحول رده ما إذا كان الاتفاق سيشجع حركته على المطالبة بحصة الفلسطينيين من غاز حقل "غزة مارين"، أفاد الهندي أن "هذا الغاز ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لإسرائيل التمتع به، أعيننا على الثروات الفلسطينية ولن نسمح لإسرائيل بسرقتها".

على صعيد متصل، قال القيادي في الحركة، حماد الرقب، إن "أي اتفاق مع إسرائيل لا ينظر إليه إلا أنه من ناحية أمر واقع".

وأضاف الرقب لـ "إرم نيوز" أن "حماس لن تعترف بأحقية الاحتلال الإسرائيلي في ترسيم الحدود".

يشار إلى أن إسرائيل ولبنان أكدا قبولهما بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، فيما ينتظر الإعلان عن الموافقات الرسمية من تل أبيب وبيروت.