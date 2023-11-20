مسؤول يمني لـ"إرم نيوز": صفقة ثلاثية وراء اختطاف الحوثيين للسفينة

رأى المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة العميد وضاح الدبيش، أن اختطاف سفينة الشحن التجارية "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي، يمثل "صفقة ثلاثية الأطراف".

وقال الدبيش لـ"إرم نيوز"، إن ما حدث "صفقة إيرانية أمريكية إسرائيلية لتخفيف الضغط الإعلامي على إسرائيل، ومحاولة لحرف مسار بوصلة الحرب على غزة باتجاه آخر".

وتساءل عن الكيفية التي عرفت بها ميليشيا الحوثي، أن سفينة الشحن المختطفة تتبع لإسرائيل، طالما أنها لا تحمل العلم الإسرائيلي.

وكانت ميليشيا الحوثي، توعدت في وقت سابق، باستهداف أي سفينة تحمل العلم الإسرائيلي أو التي تشغلّها شركات إسرائيلية أو التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأعلن الحوثيون، الأحد، عن اختطاف سفينة الشحن في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية.

وذكر الدبيش، أن "السفينة وقت الاستيلاء عليها، كانت تبعد حوالي 60 كيلو مترا عن المياه الإقليمية اليمنية، أي أنها في المياه الدولية، ولم يعترض تحرك الحوثيين واستيلاءهم على السفينة، أحدٌ".

واعتبر أن ما سلف، "مؤشرات ودلائل على وجود صفقة متفق عليها مسبقا بين الدول الثلاث".