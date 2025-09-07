"غطاء دبلوماسي".. ماذا وراء زيارة روبيو المنتظرة إلى إسرائيل؟

أكد خبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى من خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب، إلى حشد دعم دولي لصالح إسرائيل وتحسين صورتها على الساحة العالمية، في ظل تزايد الانتقادات الدولية الموجهة لها بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويرى خبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الصورة السلبية الحالية لإسرائيل على الصعيد الدولي، التي تثير قلقها، لا تقتصر على الساحة العالمية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الرأي العام الأمريكي نفسه.

كما تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى عرقلة تحركات الدول، وخاصة الأوروبية، التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

تشمل الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لمنع ذلك، منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وتوقعت وسائل إعلام عبرية، أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تل أبيب خلال الأيام المقبلة، وذلك في وقت أعلنت فيه بدء تعزيز عملياتها العسكرية في غزة، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، أن الجيش سيكثف مناوراته البرية في القطاع.

غطاء دبلوماسي

ويعتقد الباحث الإستراتيجي خالد ناصيف، أن زيارة روبيو تأتي في إطار تنسيق مباشر بين الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية.

ويرى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو منع واشنطن منح تأشيرات دخول للوفود الفلسطينية، بما يعيق مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويوضح ناصيف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الزيارة تمثل تأكيدًا على التنسيق في المهمات والتحركات خلال هذه الفترة، في محاولة لمنع الخطوات الفلسطينية، وإضفاء نوع من الشرعية على العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل في شمال قطاع غزة، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاقها مؤخرًا.

وأضاف أن هذه الزيارة ليست سوى تحرك تنسيقي يوفر غطاءً دبلوماسيًّا ودعمًا سياسيًّا، إلى جانب الضغط على الوسطاء والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تحقيق الأهداف الإسرائيلية التي رسمها نتنياهو وتنفذها الإدارة الأمريكية بحذافيرها.

وأضاف ناصيف أن هذه الزيارات تهدف عادة إلى تنسيق المواقف وتوفير غطاءٍ دبلوماسي لإسرائيل. ويأتي هذا الدعم في ظل ما وصفه بـ"الانتهاك المستمر" للمواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك عبر العمليات العسكرية في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية. التي تشمل استهداف التجمعات السكنية، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، بهدف ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

"ريفييرا فلسطينية"

فيما يقول الخبير في الشؤون الأمريكية، الدكتور ماهر عبد القادر، إن هذه الزيارة تتزامن مع بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتأتي بعد مناشدات متكررة من تل أبيب، للحصول على تضامن عالمي مع عملياتها العسكرية، التي باتت توصف بأنها "حرب إبادة" في الضفة وغزة، مضيفًا أن صراخ إسرائيل اليوم يبدو وكأنه صدى في غرف مغلقة ومظلمة، حتى داخل الشارع الأمريكي، الأمر الذي تحاول إدارة ترامب عبر روبيو إنقاذها عبر هذه الزيارة.

وذكر عبد القادر لـ"إرم نيوز"، أن كل هذا الدعم الأمريكي قائم لإسرائيل رغم أن الخارجية الأمريكية نفسها كانت أصدرت في تقريرها السنوي السابق إدانة واضحة لارتفاع مستوى عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، من اعتداءات وترهيب وقتل، وهو ما وافق عليه روبيو حينها.

ويتساءل عبد القادر عن توقيت جولة روبيو في الشرق الأوسط، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي يسعى لاستغلال هذه الزيارة لتعزيز دوره على الساحة الدولية. ويأتي ذلك في إطار الصلاحيات الدبلوماسية الواسعة التي منحه إياها الرئيس دونالد ترامب.

وبين عبد القادر أن هذه الزيارة تأتي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي، أكد فيها أن العديد من مقترحات المشرعين الأمريكيين بشأن غزة غير واقعية وغير إنسانية، وهو ما يعكس أن صورة إسرائيل تهتز أمام الكونغرس والرأي العام الأمريكي.

وأضاف عبد القادر أن زيارة روبيو تتعرض للمخطط الخاص بإقامة ما يسمى "ريفييرا فلسطينية" تكون ملكيتها للولايات المتحدة وتسيطر عليها أمنيًّا إسرائيل، وتكون مدينة باستثمارات دولية يشارك فيها كبار المستثمرين العقاريين العالميين.

عرقلة الاعتراف

وبدوره، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن أهمية هذه الزيارة تكمن في توقيتها، إذ تأتي مع ذروة العملية العسكرية التي بدأت بها إسرائيل تجاه مدينة غزة، والتي تواجه انتقادات دولية ورفضًا داخليًّا، وحتى أيضًا اعترافًا من مستويات أمنية، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة التي تناقش القضايا الفلسطينية، وفي ظل الموقف الأمريكي الرافض لمنح تأشيرات دخول لرموز وممثلي القيادة الفلسطينية.

وأكد منصور في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الزيارة يمكن النظر إليها من زاويتين، الأولى أنها قد تأتي لإظهار دعم مطلق لإسرائيل والوقوف إلى جانبها سواء في عملياتها العسكرية أو في تحديها للقرار الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاصطفاف خلفها في هذه الخطوات، أما الثانية فتمثل محاولة لاحتواء الموقف وإيجاد مخرج دبلوماسي، لكنه شدد على أن أهداف هذه الزيارة ستتضح بشكل أكبر عند حدوثها وبعد نتائجها المباشرة.

وأضاف عبد القادر أن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة، وخاصة من دونالد ترامب ووزير الخارجية والسفير الأمريكي في إسرائيل، تثير القلق. وتؤكد أن واشنطن تتبنى موقفًا منحازًا بالكامل لإسرائيل في كل القضايا، وتسعى لردع أي طرف يحاول معارضة ذلك.

ووفقًا لِما ذكره، فإن هذا الموقف يعكس "عدوانية وعربدة على الأرض"، تصل إلى مستوى "الإبادة". وتشمل الإجراءات الأمريكية اتخاذ مواقف ضد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، ومحاولة دفعها نحو الانهيار.