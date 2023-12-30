أربيل تنفي اتهامات بوجود مقار إسرائيلية على أراضيها

جددت الفصائل العراقية المسلحة الموالية لطهران، اتهاماتها لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بوجود مقار إسرائيلية، فيما نفت أربيل هذه الاتهامات وسط تحذيرات من توتر العلاقة مع الحكومة العراقية بسبب الاتهامات، وعجزها عن منع الفصائل من شن هجمات عسكرية ضد أربيل.

وأعلنت ما تسمّى "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس الماضي، استهداف "مركز للتجسس الفني تابع للكيان الصهيوني شمال شرق أربيل"، بحسب بيان صادر عنها.

بدورها، نفت حكومة إقليم كردستان وجود أي مقر أو قاعدة إسرائيلية في الإقليم، مؤكدة أن التقارير الصادرة عن المجموعات والقوات غير الشرعية التي تتحدث عن قصف موقع إسرائيلي في أربيل، عارية عن الصحة، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "عودة الاتهامات لأربيل بوجود مقار إسرائيلية، لها أهداف سياسية، وهذا يؤكد أن كل الاتهامات السابقة هي باطلة وغير صحيحة، وهدفها الإسقاط السياسي".

وأضاف كريم أن "حكومة كردستان العراق ملتزمة تمامًا بالدستور العراقي والقوانين العراقية، وليست لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وأي حديث غير ذلك هو محاولة للتشويش على الرأي، ومن أجل إيجاد حجج لاستهداف أمن واستقرار أربيل عبر الصواريخ والطائرات المسيَّرة".

وطالب الحكومة العراقية بـ"الحد من الهجمات العسكرية ضد إقليم كردستان من قبل الفصائل، فهذه العمليات تشكل تهديدًا لأمن واستقرار كردستان، وتؤثر على العلاقة بين بغداد وأربيل".