ليبيا.. اشتباكات قرب معبر رأس اجدير بعد ساعات من إعلان إعادة فتحه (فيديو)

كشف مصدر أمني ليبي رفيع المستوى لـ"إرم نيوز"، أن الاشتباكات تجددت في الجانب الليبي من معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، على خلفية قدوم قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلى المنفذ من أجل استعادته تمهيدًا لإعادة فتحه.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن: "الاشتباكات جرت بين قوة مشتركة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ورئاسة أركان قوات غرب ليبيا، ومسلحين محليين من المجلس العسكري زوارة".