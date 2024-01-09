مقتل 3 عناصر من "حزب الله" والميليشيا تستهدف قاعدة "دادو"
استهدف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بالطائرات المسيرة عناصر من ميليشيا حزب الله، ونفذ غارة على سيارة من نوع رابيد على طريق الغندورية، تسببت بمقتل 3 مقاتلين وإصابة عدد آخر.
ووقع الاستهداف على مقربة من مدرستين في البلدة المحاذية لنهر الليطاني؛ ما أحدث حالة ذعر في صفوف التلامذة والأهالي.
ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات بالطيران الحربي على بلدة كفركلا الحدودية، واستهدف منزلًا من ثلاث طبقات، وبالتزامن أطلقت المواقع الإسرائيلية في مستعمرة المطلة المقابلة النيران الرشاشة باتجاه أحياء البلدة.
وطال القصف الإسرائيلي ميس الجبل وتلة حمامص، وأيضًا أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب ويارون ومارون الراس في القطاع الأوسط.
من جانبها أعلنت ميليشيا حزب الله عن استهدافها بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد التي تعرف بـ "قاعدة دادو".
وقال حزب الله في بيان له إن الاستهداف يأتي في إطار الرد على اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القائد الميداني في الحزب وسام الطويل.
كما استهدفت ميليشيا حزب الله موقع المالكية الإسرائيلي.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، إذ دوَّت صفارات الإنذار في نحو 26 مستوطنة في الجليل الأعلى.