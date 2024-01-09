مقتل 3 عناصر من "حزب الله" والميليشيا تستهدف قاعدة "دادو"

استهدف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بالطائرات المسيرة عناصر من ميليشيا حزب الله، ونفذ غارة على سيارة من نوع رابيد على طريق الغندورية، تسببت بمقتل 3 مقاتلين وإصابة عدد آخر.

ووقع الاستهداف على مقربة من مدرستين في البلدة المحاذية لنهر الليطاني؛ ما أحدث حالة ذعر في صفوف التلامذة والأهالي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات بالطيران الحربي على بلدة كفركلا الحدودية، واستهدف منزلًا من ثلاث طبقات، وبالتزامن أطلقت المواقع الإسرائيلية في مستعمرة المطلة المقابلة النيران الرشاشة باتجاه أحياء البلدة.

وطال القصف الإسرائيلي ميس الجبل وتلة حمامص، وأيضًا أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب ويارون ومارون الراس في القطاع الأوسط.