فرنسا تلعب ورقة الاقتصاد لتطوير علاقاتها مع المغرب

قال خبراء، إن فرنسا ترى في الاقتصاد مدخلاً هامًّا لإعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، والتي توصف بـ"المتجذرة"، بعدما شهدت توترًا حادًّا خلال السنوات الأخيرة.

وزار المملكة قبل أيام، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستير، حيث أجرى لقاءات مع وزراء مغاربة، وذلك بعد أسابيع من زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية، ستيفان سيجورني.

وأعرب ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، في خطوة عدها مراقبون بداية لتغيير باريس موقفها من قضية الصحراء.

كما أكد الوزير الفرنسي في تصريحات صحفية أن الوقت حان لإنعاش العلاقة بين بلاده والرباط.

ويستعد المغرب أيضاً لاستضافة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وزميله في الحكومة مارك فينو، وزير الزراعة، قبل نهاية الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية الفرنسية تسير نحو الدخول إلى فصل جديد من التعاون.

ورقة الاقتصاد

ورأى لحسن حداد، الوزير السابق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الزيارات الأخيرة لمسؤولين فرنسيين إلى المغرب، وما رافقها من سعي فرنسي حثيت لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين "تتضمن إشارات إيجابية، وهي أحد المداخل الرئيسة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مستواها السابق".

وأضاف حداد ضمن تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نموذج الاستثمارات الأساسية التي يضعها المغرب وخصوصاً في أقاليمه الجنوبية بدأت تعطي ثمارها، والتي ستؤدي لا محالة إلى جاذبية كبيرة".

وفي سياق آخر، اعتبر الوزير السابق أن "سعي فرنسا إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، هو اعتراف ضمني بمغربية الصحراء"، معتبرًا أن باريس "تفهم حساسية هذا الملف وتريد أن تكون سبّاقة في تنمية هذه الأقاليم على المستوى الاقتصادي تحسباً لدعم السيادة المغربية".

وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، كما أن المملكة هي أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا.