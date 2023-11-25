سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم يشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية

تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، الجمعة، بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم السبت.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز "شاهد 136" أصابت سفينة في المحيط الهندي"، مشيرًا الى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل "إصابات" على متنها.

من جهتها، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري عن تعرّض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغّلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيّرة على مسافة قريبة منها.