سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم يشتبه بأنه بمسيّرة إيرانية
تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، الجمعة، بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم السبت.
وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "نحن على علم بالتقارير بأن مسيّرة من طراز "شاهد 136" أصابت سفينة في المحيط الهندي"، مشيرًا الى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة ولم تسجّل "إصابات" على متنها.
من جهتها، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري عن تعرّض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغّلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيّرة على مسافة قريبة منها.
وتأتي التقارير عن الاعتداء بعد نحو أسبوع من إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.
وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد الحوثيين المقربين من إيران، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد الدولة العبرية ردًا على حربها ضد غزة.
وحذّر الحوثيون، الأسبوع الماضي، من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع" لهم.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.