الدعم السريع تعلن رؤيتها لحل أزمة السودان

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، رؤية جديدة لـ"الحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، على أسس جديدة تحقق السلام المستدام، والحكم الديمقراطي المدني، وبناء مؤسسات مهنية وقومية عاكسة بحق لتنوع السودان".

ونشر الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، عبر حسابه على منصة "إكس"، الرؤية الجديدة، التي ترتكز على عدة محاور، أبرزها محور المبادئ العامة، الذي يتألف من 10 بنود، ومحور قضايا التفاوض، والمحور الأخير يُعنى بالأطراف المشاركة.