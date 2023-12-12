فرنسا تستضيف اجتماعا للحد من تمويل حماس

قال ثلاثة دبلوماسيين إن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، سيجتمعون في باريس الأربعاء، لتحديد إستراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنت.

وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد الحركة بعد هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد دبلوماسيون فرنسيون بأنهم يريدون إستراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة التنظيم على تمويل نفسه ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه "رويترز".