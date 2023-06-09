مخلفات الحرب.. قنبلة موقوتة تهدد حياة السوريين

وتوزعت خارطة الضحايا والمصابين على مناطق عدة في سوريا، مثل إدلب والرقة ودرعا وغيرها، بيد أن من الضحايا من لقي حتفه أو أصيب وهو يبحث عن مصدر رزق له أو غذاء يسد به جوعه.

يوثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين الضحايا والمصابين من لقوا حتفهم وهم يبحثون عن مادة الكمأة، وهي نبات ينمو خلال شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل، حيث يباع خلال هذه الفترة بأسعار مرتفعة، ويشكل للكثيرين مصدر رزق.

وتعتبر مخلفات الحرب في سوريا واحدة من الملفات التي تحتاج إلى دراسة معمقة وجهد كبير للتخلص منها.

تقول التقارير إن عام 2021 كان من أكثر الأعوام التي راح فيها ضحايا نتيجة المتفجرات المتروكة منذ أيام الحرب.

وتضيف أنه راح ضحية ذلك نحو 241 شخصا و128 إصابة، بينما قتل لذات السبب في العام 2020 نحو 165 شخصا وأصيب 98 آخرون، فيما قتل خلال 2022 أكثر من 200 شخص، وأصيب 318 آخرون.

وتوثق التقارير أنواعا للذخائر التي تشكل خطرا على المدنيين والتي لم تنفجر بعد، وتنحصر في أنواع منها القنابل العنقودية، بالإضافة إلى الألغام الأرضية التي كان أطراف النزاع يزرعونها في مناطق مختلفة، وأيضا العبوات الناسفة محلية الصنع.

وتكمن صعوبة التخلص من المتفجرات التي تركتها الحرب في اتساع رقعة الصراع في سوريا على طول البلاد وعرضها، بالإضافة إلى عدد الجماعات التي كانت طرفا بالنزاع المسلح، وإلى عدم وجود خارطة أو قاعدة بيانات توضح أماكن زراعة الألغام أو أماكن وجود الصواريخ والقنابل العنقودية غير المنفجرة.

وكانت محاولات قد انطلقت للمساعدة في التخلص من المتفجرات، وهي بحسب خبراء تحتاج إلى جهود كبيرة تشارك فيها دول أو منظمات دولية.