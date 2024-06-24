مباحثات إسرائيلية أمريكية بشأن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الاثنين، مباحثات بشأن الانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب على قطاع غزة.

ويجري غالانت زيارة إلى واشنطن غير معلنة المدة، بدأها الأحد.

وقال الوزير غالانت لهوكشتاين، وفقا لبيان وزارة الدفاع الإسرائيلية وصل الأناضول، إن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات، وإسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية".

ولم يحدد غالانت موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، أو القطاعات التي يقصدها ونوعية التأثير المتوقع.