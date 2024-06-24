مباحثات إسرائيلية أمريكية بشأن الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الاثنين، مباحثات بشأن الانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب على قطاع غزة.
ويجري غالانت زيارة إلى واشنطن غير معلنة المدة، بدأها الأحد.
وقال الوزير غالانت لهوكشتاين، وفقا لبيان وزارة الدفاع الإسرائيلية وصل الأناضول، إن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات، وإسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية".
ولم يحدد غالانت موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، أو القطاعات التي يقصدها ونوعية التأثير المتوقع.
وتعني المرحلة الثالثة، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، الانتقال من القصف المكثف (العشوائي) إلى القصف المستهدف، في حين تتضمن المرحلة الحالية معارك برية بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي سياق متصل، تناول غالانت وهوكشتاين "الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال (إسرائيل) إلى منازلهم"، حسب البيان.
وشدد غالانت على "التزامه بتغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية"، في إشارة إلى وقف الهجمات من لبنان.
ويتوسط هوكشتاين بين إسرائيل ولبنان لنزع فتيل التصعيد بين تل أبيب وميليشيا "حزب الله"، والحيلولة دون الانزلاق إلى حرب شاملة.