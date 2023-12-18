بوريل منددًا: الجيش الإسرائيلي غير قادر على "التمييز"

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ"نقص فادح في القدرة على التمييز"، تعكسه عمليات الجيش الإسرائيلي المحددة الهدف في غزة، خصوصًا عبر مقتل رهائن ومصلّين ومدنيين فلسطينيين.

وفي منشور على منصة "إكس"، جدد بوريل دعوته إلى هدنة إنسانية "عاجلة"، منددًا بمقتل "مصلّين وثلاث رهائن ومئات المدنيين الآخرين" في آخر عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقال: "لا بد من أن يتوقف ذلك، والهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية".

ويوم الجمعة الماضي، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عن طريق الخطأ ثلاث رهائن محتجزين لدى حماس.