على وقع "الهدنة التكتيكية".. إسرائيل تؤكد استمرار القتال في رفح

قال الجيش الإسرائيلي إنّ القتال سيستمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم اللغط الذي لف "الهدنة التكتيكية" التي أعلنها أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، عن قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، قوله إنّ القتال في أقصى جنوب غزة سيستمر حتى هزيمة حماس.

وأضاف خلال لقاء مع قواته في رفح أمس الأحد، أنه "على الرغم من الخسائر الفادحة إلا أن توجه الجيش هو مواصلة القتال والمضي قدمًا"، متابعًا: "أنتم تهاجمون كتائب حماس، وسنستمر حتى نهزمها".

وطالب بتحقيق شامل في تفجير مدرعة النمر التي وقعت قبل يومين وأسفرت عن مقتل 8 جنود.

أتت تلك التصريحات بعدما سادت حالة من البلبلة والغموض الأوساط الإسرائيلية أمس، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن وقف مؤقت لعملياته في جنوبي القطاع وذلك لأغراض إنسانية.