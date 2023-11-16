"حماس": الرواية الإسرائيلية حول مجمع الشفاء "تافهة ومفضوحة"

وأضاف "بعد نحو 20 ساعة من اقتحام المجمع بحثا عن غرف السيطرة والأسرى، خرج الاحتلال على العالم بمسرحية سمجة مكشوفة، بجلبه بعض الأسلحة والملابس والأدوات، ووضعها في المستشفى بطريقة مفضوحة، وساق أكاذيب ورواية مفبركة، لا يصدقها أحد".

وأشار الرشق إلى أنهم طالبوا "مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال"، وفق البيان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت الأربعاء أنه "لا مؤشرات"، على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء، رغم أن الجيش أكد على مدى أسابيع وجود أسرى إسرائيليين فيه.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.