"هيئة الأسرى": حملة اعتقالات "مسعورة" ضد الفلسطينيين في الضفة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس إن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قامت "بشن حملة اعتقالات مسعورة متزامنة مع الحرب الإسرائيلية على غزة، طالت المئات من المواطنين وحولتهم إلى الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة لهم".

وأضاف فارس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عدد المعتقلين الإداريين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية يقترب من ثلاثة آلاف معتقل، إذ قامت مصلحة السجون بتحويل معظم المعتقلين الجدد إلى الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين الذين لم يتم توجيه تهم لهم بلغ قبل الحرب على غزة 1300 معتقل، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين بعد الحرب إلى ما يزيد على 1500 معتقل، مؤكدا أن حملات الاعتقال ما زالت مستمرة حتى اللحظة.