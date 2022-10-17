البرلمان العراقي يرفض فتح مطار كركوك بسبب "الفساد"

أكد مجلس النواب العراقي، رفضه فتح مطار كركوك الدولي، بسبب "وجود فساد" حصل في ملف المطار.

وافتتح وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، ممثلًا عن رئيس الحكومة، أمس الأحد، مطار كركوك الدولي، بحضور عددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى في المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، في تصريح صحفي، يوم الإثنين "تم رفع ملف مطار كركوك إلى هيئة النزاهة، فهناك فساد حصل في ملف المطار، ولهذا لن نسمح بفتح مطار كركوك".

وأضاف شاخوان "كما إن المطار ليس جاهزًا من الناحية الفنية، وأبلغت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن مطار كركوك بوابة للفساد".

وقررت الحكومة العراقية في عام 2018، تحويل المطار الذي كان يسمى قاعدة كركوك الجوية، إلى مطارٍ مدني عن طريق الاستثمار، وبدأ العمل فعليًّا به مطلع عام 2019 على أنقاض مطار عسكري ضخم استخدمه العراق لمقاتلات سوخوي في حرب ثماني السنوات مع إيران 1980 ـ 1988.

ويمتلك العراق خمسة مطارات دولية رسمية، وهي: بغداد، والنجف، وأربيل، والسليمانية، والبصرة، لكن محافظات ذي قار والأنبار وميسان اتجهت إلى الإعلان عن مشاريع إنشاء مطارات جديدة، بعضها من خلال الاستفادة من مطارات عسكرية سابقة بتطويرها إلى مطارات مدنية.