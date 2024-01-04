كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية راجلة شمال مخيم النصيرات

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، عن تفجير عبوة شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل منزل شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة أن المحورين الشمالي والشرقي لمخيم النصيرات يشهدان اشتباكات واسعة وعنيفة، وقصفا مدفعيا مكثفا لمحيط مناطق شمال مخيم النصيرات، بما فيها مخيم 5 ومنطقة الدعوة.

وأضاف أن المناطق الشمالية والشرقية شهدت نزوحًا جماعيًا كاملًا قبل عدة أيام، وأصبحت مناطق عمليات خطيرة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة الوسطى في غزة تشهد برمتها قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن العمليات العسكرية البرية والاشتباكات العنيفة.