مشهد "مؤلم".. جنديان إسرائيليان يعتديان على قاض في الخليل (فيديو)

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جنودًا إسرائيليين يعتدون بالضرب على القاضي العشائري الشيخ زياد أبو هليل في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وظهر الشيخ أبو هليل في الفيديو وهو يتلقى الضرب والتعنيف اللفظي من جنديين إسرائيليين في أحد شوارع الخليل، محاولاً التخلص منهما، دون جدوى، لينتهي به الأمر لليّ ذراعيه من قبل الجنديين، واعتقاله في مشهد قاس لم يراع عمر الشيخ أبو هليل، ومكانته الاجتماعية في مدينة الخليل.