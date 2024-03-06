عقوبات أمريكية جديدة ضد جهات داعمة لميليشيا الحوثي

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين بسبب دعمها لميليشيا الحوثي، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركتين والسفينتين سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لإحدى جهات التسهيلات المالية لميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن مقريهما في هونغ كونغ وجزر مارشال، وسفينتين؛ لدورها جميعًا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران، يدعى سعيد الجمال.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويمثل تحرك اليوم الأربعاء أحدث محاولة من واشنطن للضغط على الحوثيين، على خلفية هجماتهم على حركة الشحن.