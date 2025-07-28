غوتيريش: ضم إسرائيل الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن ضمّ إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وإن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين "لنكن واضحين: ضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف".

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وتابع أن"الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وفي 23 يوليو الجاري، أيد الكنيست الإسرائيلي، إعلانا لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية أعضائه.