"الدعم السريع": عقوبات أمريكا ستلقي بظلالها على مصداقية واشنطن كوسيط

اعتبرت قوات "الدعم السريع"، اليوم الخميس، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نائب قائدها ستلقي حتمًا بظلال سالبة على دورها كوسيط.

وقالت القوات في بيان لها تعليقًا على القرار الأمريكي: "إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية وضع العربة أمام الحصان، وهو أمرٌ لا يعقِّد عملية العدالة الانتقالية وحسب؛ إنّما يصعِّب كذلك عملية تحقيق السلام الشامل في بلادنا".

وأرجعت القوات ذلك إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الوسيط، وهو دور رحبنا به في الماضي ونرحب به الآن وفي المستقبل".

واستدرك البيان: "لكن اتخاذ مثل هذه المواقف الانتقائية التي لا تخدم إلا النظام القديم؛ ستلقي حتمًا بظلال سالبة على دور الولايات المتحدة كوسيط وهو دور من وجهة نظرنا مهم للغاية".