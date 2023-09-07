"الدعم السريع": عقوبات أمريكا ستلقي بظلالها على مصداقية واشنطن كوسيط
اعتبرت قوات "الدعم السريع"، اليوم الخميس، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نائب قائدها ستلقي حتمًا بظلال سالبة على دورها كوسيط.
وقالت القوات في بيان لها تعليقًا على القرار الأمريكي: "إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية وضع العربة أمام الحصان، وهو أمرٌ لا يعقِّد عملية العدالة الانتقالية وحسب؛ إنّما يصعِّب كذلك عملية تحقيق السلام الشامل في بلادنا".
وأرجعت القوات ذلك إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الوسيط، وهو دور رحبنا به في الماضي ونرحب به الآن وفي المستقبل".
واستدرك البيان: "لكن اتخاذ مثل هذه المواقف الانتقائية التي لا تخدم إلا النظام القديم؛ ستلقي حتمًا بظلال سالبة على دور الولايات المتحدة كوسيط وهو دور من وجهة نظرنا مهم للغاية".
وأكدت أن "هذا القرار وبكل المقاييس مؤسف وصادم ومجحف وهو بالطبع قرارٌ سياسيٌ محضٌ، تم اتخاذه دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداءً، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان".
ورأت أن هذا القرار "انتقائي لن يساعد في تحقيق هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المستدام".
ولفت البيان إلى أن قرار العقوبات الأمريكية "قد جانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور وفي تحديد الأطراف التي شاركت فيه وهو صراع قبلي قديم ومتجدد".
وأكدت القوات أنها "ثابتة على موقفها المعلن منذ بداية هذه الحرب، وهو ضرورة إيقافها بمخاطبة أسبابها الجذرية وإجراء عمليات شاملة لتحقيق العدالة في سياق الحل الشامل".