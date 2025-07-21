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غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدة اليمنية

غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدة اليمنية
غارات سابقة على ميناء الحديدةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 8:16 ص

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بأن سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية والساحل الغربي.
 

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في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس  أن "الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن أهدافا تابعة للميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة وينفذ بقوة أي محاولة لاستعادة البنية التحتية التي تعرضت للهجوم في الماضي".

وأضاف كاتس: "كما أوضحت، فإن قانون اليمن هو نفسه قانون طهران، سيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لإطلاقهم الصواريخ على إسرائيل وسنواصل العمل في أي وقت وفي أي مكان لحماية إسرائيل"، وفق قوله.

وتأتي هذه الهجمات بعد محاولات الحوثيين إطلاق صواريخ على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، تمكنت إسرائيل من اعتراض غالبيتها.

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