مصدر فلسطيني مطلع يكشف سبب تأخير تنفيذ الهدنة في غزة

قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم".

وأوضح "خلال ساعات النهار اليوم (الخميس) من المفترض أن يتم الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".

وأضاف "تم أمس (الأربعاء) تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء في قطر ومصر".

وأوضح "حماس ستطلق سراح 10 أسرى من النساء والأطفال (دون 19 عامًا) وفي الوقت ذاته تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرة وأسيرًا من الأطفال على مدار أربعة أيام" على أن يترافق ذلك مع وقف القتال في كل أرجاء قطاع غزة مع تحليق محدود للطائرات الإسرائيلية في شماله.