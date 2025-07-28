"يُعمّق الوهم".. إسرائيل تعلق على مؤتمر "حل الدولتين"

علقت إسرائيل الاثنين، على مؤتمر "حل الدولتين" الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون عن المؤتمر رغم أن بلاده والولايات المتحدة تقاطعان الحدث،: "هذا المؤتمر لا يُروّج لحل، بل يُعمّق الوهم".

وأضاف دانون بحسب ما نقلت عن صحيفة "معاريف": "بدلاً من المطالبة بالإفراج عن الرهائن والعمل على تفكيك سلطة حماس الإرهابية، يُجري منظمو المؤتمر نقاشاتٍ منفصلة عن الواقع" وفق تعبيره.

وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، الاثنين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي كلمة له، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة "، مؤكدا أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه".

وأضاف بن فرحان أن "الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا"، مشيرًا إلى أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.

وثمّن الوزير السعودي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.