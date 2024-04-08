"نيويورك تايمز": حملة بايدن الانتخابية تواجه صعوبات بسبب "دعم إسرائيل"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هناك صعوبات تواجه الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي، بسبب احتجاجات غاضبة من موقف الحزب من الحرب في غزة.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن الاحتجاجات تؤدي إلى تعطيل أنشطة المسؤولين الديمقراطيين، من مجالس المدن إلى الكونغرس إلى البيت الأبيض، ما يعقد قدرتهم على تنظيم الحملات الانتخابية.

وطالت الاحتجاجات كثيرين من قادة الحزب، بدءًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن وحتى رؤساء بلديات المدن الصغيرة.

وفي أماكن متباينة، مثل: الكنيسة التاريخية في ولاية نورث كارولاينا، وقاعة راديو سيتي للموسيقى في مانهاتن، تعرَّض الرئيس بايدن للمضايقات والتجاهل من قبل المتظاهرين المعترضين على دعمه لإسرائيل، وفق الصحيفة.