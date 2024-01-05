مقتل فتى فلسطيني وإصابة مسعفيه إثر اقتحامات بالضفة الغربية
قتل فتى فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، فجر اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الوكالة، أن جنود الجيش الإسرائيلي "نصبوا كمينا للشبان" في البلدة، مشيرة إلى أن مصادر طبية فلسطينية أكدت مقتل الفتى أسيد الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر".
وتناقلت مواقع فلسطينية مقطع فيديو لكاميرا مراقبة توثق لحظة إصابة الفتى أسيد الريماوي قبل مقتله وإطـلاق الـنار تجاه شابين حاولا إسعافه.
وأكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت ريما. كما جرى اعتقال عدد آخر من الشبان في البلدة.
وأشارت المصادر إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا أحد المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية عقب الاقتحام.
وقد تواصلت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، صباح اليوم، ووقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، ما أدى وقوع عدد من الإصابات بينهم.
وبحسب "وفا" ومواقع إخبارية فلسطينية، شملت الاقتحامات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ومخيم بلاطة شرق نابلس وخربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية وبلدتي حلحول شمال الخليل ويطا جنوبا وبلدة عزون شرق قلقيلية.
وخلال هذه الاقتحامات قامت القوات الإسرائيلية بمداهمة عدد من المنازل وتخريب البنية التحتية في عدد من المواقع، إضافة إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين، وفقا لمصادر فلسطينية محلية.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في عدد من المواقع خلال الاشتباكات.