مقتل فتى فلسطيني وإصابة مسعفيه إثر اقتحامات بالضفة الغربية

وأكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت ريما. كما جرى اعتقال عدد آخر من الشبان في البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا أحد المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية عقب الاقتحام.

وقد تواصلت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، صباح اليوم، ووقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، ما أدى وقوع عدد من الإصابات بينهم.

وبحسب "وفا" ومواقع إخبارية فلسطينية، شملت الاقتحامات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ومخيم بلاطة شرق نابلس وخربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية وبلدتي حلحول شمال الخليل ويطا جنوبا وبلدة عزون شرق قلقيلية.