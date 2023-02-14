سجن جندي إسرائيلي اعتدى على فلسطيني في الضفة الغربية

أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين قرارا بحق جندي تم تصويره وهو يعتدي على فلسطيني بالقرب من موقع للجيش في الضفة الغربية المحتلة بالسجن عشرة أيام وأوقفه عن القيام بأي خدمات قتالية.

وفي بداية الفيديو الذي نقلته مواقع إخبارية إسرائيلية، يمسك الجندي فلسطينيا من سترته ورقبته ويلقي به أرضا. وقام بعد ذلك بركل الرجل من الخلف قبل أن يسحبه جندي آخر.

ولا يظهر الفيديو الأحداث التي أدت إلى الواقعة التي حدثت في مدينة الخليل.