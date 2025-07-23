دمشق تحذّر تل أبيب: التدخلات الإسرائيلية تمهد الطريق لعودة إيران وداعش

حذّر مصدر سوري مقرّب من حكومة الرئيس أحمد الشرع، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، من أن استمرار التدخلات الإسرائيلية في سوريا قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية شاملة، تمهّد الطريق لعودة كل من إيران وتنظيم داعش إلى الساحة السورية بكامل قوتهما.

وقال المسؤول، في حديثه لمراسل الشؤون العربية في القناة، روعي كايس، إن هذا السيناريو لن يشكّل تهديدًا لسوريا فقط، بل سيهدد أمن إسرائيل أيضًا، داعيًا تل أبيب إلى العودة إلى "مسار السلام" مع دمشق، محذرًا من أن تجاهل هذه الدعوة "سيعني فتح الطريق أمام عودة الفوضى عبر إيران وداعش".

يأتي ذلك في ظل سعي حكومة الشرع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الجزئي في السويداء، جنوبي سوريا، وسط جهود لتمرير رسائل تهدئة غير مباشرة إلى إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية وأمنية، وفق التقرير العبري.

وقال التقرير، إن هذه التصريحات تعكس التوجه العام في دمشق، حيث تتهم الحكومة السورية إسرائيل بعرقلة جهود فرض النظام، سواء في السويداء ذات الأغلبية الدرزية أو في مناطق سورية أخرى.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الاتهامات لا تقتصر على سوريا وحدها، بل تُطرح من قبل أطراف إقليمية ودولية تعتبر أن الأنشطة الإسرائيلية تؤجج عدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت إسرائيل شنَّت هجمات على دمشق وجنوب سوريا قالت إنها لـ"حماية" الدروز.

وشهدت السويداء اشتباكات طائفية خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط نحو 1300 قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.