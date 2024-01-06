لجنة "إخفاقات حرب غزة" تشعل حربًا سياسية في إسرائيل
اتسعت الفجوة الفاصلة بين مواقف الائتلاف الإسرائيلي، إثر إعلان رئيس الأركان، هرتسي هاليفي تشكيل لجنة التحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس وأدى إلى اندلاع الحرب على غزة .
ودعم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، موقف هاليفي، في وقت لا يكف فيه أغلب الوزراء عن احتقاره.
وسائل إعلام عبرية، كشفت النقاب عن حرب سياسية مشتعلة بين "الليكود" وشركائه الائتلافيين من جهة، وغانتس من جهة أخرى، على وقع اجتماع "الكابينت"، الخميس، والذي شهد إهانة الوزراء لقائد الجيش.
ورأت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن "الأزمة السياسية تفاقمت وبلغت مداها عقب هذا الاجتماع، ولكن هذه المرة بين الليكود وزعيم كتلة معسكر الدولة"، والأخير انضم مع نواب من الكتلة للائتلاف عقب "طوفان الأقصى" على أن يخرج بعد الحرب.
حرب بيانات
ونشر غانتس بيانًا حمَّل فيه نتنياهو المسؤولية، وقال: "كان على الكابينت بحث الخطوات الإستراتيجية ذات التأثير على مسار الحرب، ومستقبل البلاد الأمني، لكن الأمر لم يحدث، إنها مسؤولية نتنياهو".
ودفع ذلك "الليكود" لإصدار بيان مضاد، جاء فيه أن غانتس "يختلق الذرائع للخروج من الائتلاف".
وأعلن غانتس في بيانه أن "قرار رئيس الأركان يسعى إلى استخلاص الدروس لأسباب ميدانية تخدم الحرب"، ورأى أن الهجوم عليه "سياسي".
ولفت إلى أنه شارك في الكثير من الاجتماعات لكنه لم يشهد مثل اجتماع الخميس.
ودعا غانتس، رئيس الوزراء للمفاضلة بين الوحدة والأمن وبين السياسية، وكتب أنه "لو كان نتنياهو يُقدِّم الأمن والوحدة على السياسة، عليه أن يأذن بعقد نقاش عميق بشأن استمرار العمليات الحربية بأسرع وقت".
وشنَّ "الليكود" هجومًا مضادًا، وذكر في بيان رسمي أنه "في وقت الحرب، كنا نتوقع من غانتس أن يتحلّى بالمسؤولية، وأن يكف عن البحث عن ذرائع للحنث بوعوده بشأن البقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".
بن غفير "يركب الموجة"
وانضم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غِفير للهجوم على غانتس، واتهمه بمواصلة السياسات الفاشلة.
وقال إنه يتعين مناقشة ملف ما بعد الحرب في المنتدى القانوني الملائم "بدلًا من مناقشة قرارات غانتس الرامية لجلب أبو مازن وزمرته إلى السلطة في غزة".
في السياق، شنَّ زعيم المعارضة يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، هجومًا على بن غفير، على الخلفية ذاتها.
وقال لابيد، وفق صحيفة "معاريف"، إن "شعبًا قويًا وجيدًا، وجيشًا قويًا وجيدًا، أفضل من حكومة ضعيفة وسيئة، إن اجتماع (الخميس) هو ذروة الانحطاط".
ورأى أن وجه الانحطاط هو "محاولة الوزراء احتقار رئيس الأركان في ذروة الحرب، وعدم تدخل رئيس الوزراء".
وأضاف لابيد، أن "لدينا بن غفير، داعم الإرهاب (تنظيمات يهودية صُنِّفت إرهابية، تنتمي للصهيونية الدينية)، والذي لم يخدم في الجيش يهاجم شاؤول موفاز (رئيس اللجنة المشكلة) بطل حارس الأسوار"، على حد وصفه.