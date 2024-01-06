لجنة "إخفاقات حرب غزة" تشعل حربًا سياسية في إسرائيل

اتسعت الفجوة الفاصلة بين مواقف الائتلاف الإسرائيلي، إثر إعلان رئيس الأركان، هرتسي هاليفي تشكيل لجنة التحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس وأدى إلى اندلاع الحرب على غزة .

ودعم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، موقف هاليفي، في وقت لا يكف فيه أغلب الوزراء عن احتقاره.

وسائل إعلام عبرية، كشفت النقاب عن حرب سياسية مشتعلة بين "الليكود" وشركائه الائتلافيين من جهة، وغانتس من جهة أخرى، على وقع اجتماع "الكابينت"، الخميس، والذي شهد إهانة الوزراء لقائد الجيش.

ورأت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن "الأزمة السياسية تفاقمت وبلغت مداها عقب هذا الاجتماع، ولكن هذه المرة بين الليكود وزعيم كتلة معسكر الدولة"، والأخير انضم مع نواب من الكتلة للائتلاف عقب "طوفان الأقصى" على أن يخرج بعد الحرب.