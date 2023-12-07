إسرائيل تسلح فرقًا مدنية في غلاف غزة لمواجهة حماس

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن رفع كفاءة تسليح فرق مدنية مهمتها الرد على أي هجوم أو تسلل من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال الجيش في بيان، "إنه سيزود 12 فرقة مدنية مختلفة بأسلحة، على أن تكون أولها فرق "غلاف غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، أن الجيش ووزارة الدفاع أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات.

وذكرت أن هذه الفرق غالبًا ما تكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات، مشيرة إلى أن العديد منها في المناطق القريبة من حدود غزة لم يستطع الصمود أمام مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر الماضي، حيث افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية.

وأوضحت أنه سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعيًّا بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف التجمعات السكنية في إسرائيل كلها.