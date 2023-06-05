إثر الحادثة الحدودية.. نظرة على التقسيمات الأمنية في سيناء بعد "كامب ديفيد"

أرجعت حادثة "سيناء الحدودية" بين مصر وإسرائيل، والتي راح ضحيتها 3 جنود إسرائيليين برصاص عنصر أمن مصري، التساؤلات بشأن "أمن واستقرار سيناء" والتقسيمات الأمنية في شبة الجزيرة، والتي استحدثت إثر معاهدة "كامب ديفيد" للسلام، التي أنهت حالة الحرب بين البلدين.

وأكدت إسرائيل أنها "ستحقق بدقة" في حيثيات الحادثة النادرة والخطيرة، والتي أثارت مخاوف بين الإسرائيليين من أن تصبح سيناء جبهة أخرى مفتوحة، مثل قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان، فيما أكدت السلطات المصرية تعاونها للوقوف على أسباب ودوافع الهجوم.

تضارب أنباء.. وتساؤلات

ما إن عثرت القوات الإسرائيلية صباح السبت، على جثث جنودها القتلى عند نقطة حراسة قرب قاعدة "حاريف" العسكريّة التي تبعد نحو 100 كلم من جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، ىسارع الجيش المصري إلى إصدار بيان معلنًا فيه أن الحادثة تتعلق بـ"مطاردة عناصر تهريب مخدرات" قام بها شرطي مصري؛ ما أدى لمقتل الجنود الإسرائيليين.

وأشار تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الشرطي المصري دخل حدود إسرائيل باستخدام "ممر طوارئ" في السياج الحدودي، على بعد أمتار من نقطة الحراسة الحدودية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر منصة "تويتر" أن "مخرّبًا من الشرطة المصرية نفذ اعتداء عبر الحدود المصرية، وأن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أكد أنه سيتم خلال أسبوع عرض التحقيق بشأن الحادث، وأوعز بتشكيل طاقم تحقيق مؤسساتي لدراسة الطريقة العملياتية لحماية الحدود".