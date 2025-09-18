الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود جنوب قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن 4 من أفراده لقوا حتفهم في أعمال قتالية جنوب قطاع غزة.

وتعقيبا على الحادثة، علق المتحدث باسم الجيش بأنه "لا تزال هناك بنى تحتية إرهابية لم تدمر".

وأشار العميد إيفي دوفرين إلى أن "مقاتلًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة". وأضاف أن "هناك بنى تحتية إرهابية لا تزال موجودة في المنطقة لم تُدمر بعد".

وأكد أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون" تم استهداف 1200 بنية تحتية بالفعل.