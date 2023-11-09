البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ هدنة 4 ساعات يومياً شمال غزة

قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة مدتها 4 ساعات، اليوم الخميس، في شمال قطاع غزة، وذلك من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق معينة خلال فترات توقف القتال، لافتًا إلى ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة، لكنه أبدى قلق بلاده من احتمال منع حركة حماس للمدنيين من الفرار.

وأعرب كيربي عن اعتقاد بلاده بأن فترات التوقف عن القتال هذه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدًا أن البيت الأبيض يريد استمرار فترات توقف القتال اليومية بقدر ما تكون هناك حاجة إليها.

وفي الوقت الذي أكد فيه كيربي أن أمريكا لا تؤيد وقفًا لإطلاق النار في غزة حاليًا، إلا أنه أكد أنه يتعين دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريبًا، موضحًا أن أمريكا تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح للصحفيين اليوم الخميس أنه يسعى لوقف القتال ثلاثة أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرًا، ليتسنى إخراج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.