ميليشيا الحوثي: سنستهدف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها
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العالم العربي

تهديد حوثي باستهداف أي سفن لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية

تهديد حوثي باستهداف أي سفن لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية
إحدى السفن التي استهدفتها ميليشيا الحوثي
أشرف خليفة
أشرف خليفة
27 يوليو 2025، 9:43 م

هددت ميليشيا الحوثي في اليمن باستهداف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما سمّته "المرحلة الرابعة" من عملياتها العسكرية ضدإسرائيل.

وأعلنت الميليشيا على لسان متحدثها العسكري العميد يحيى سريع البدء في تنفيذ "المرحلة الرابعة"، في إطار تصعيد عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة، وتشديد حصارها البحري على إسرائيل.

وأوضح سريع، في بيان متلفز، مساء الأحد، أن هذه المرحلة "تشمل استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".

وأشار سريع إلى أن العمل بالمرحلة الرابعة يبدأ سريانه منذ صدور هذا الإعلان، مُحذّرًا جميع شركات النقل بوقف تعاملاتها مع المواني الإسرائيلية.

وحذر المتحدث الحوثي من أنه "في حال عدم التزام الشركات بذلك ستكون سفنها وبواخرها عُرضةً للاستهداف بغض النظر عن وجهتها".

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وتابع سريع: "كما ستكون هدفًا للصواريخ والطائرات المُسيرة في أي بقعة تطالها"، داعياً جميع الدول إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد".

وأشار إلى أن جميع "عملياتهم العسكرية، ستتوقف، فور توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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