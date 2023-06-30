"السيادة السوداني" مستعد للتفاوض مع "الدعم السريع" ويطالب روسيا بالتدخل
أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، استعداده للحوار مع قوات "الدعم السريع" عبر طاولة التفاوض، بينما طالب روسيا بالدخول على خط الأزمة السودانية للمساعدة في إيجاد حل لها.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، إن "كل الحروب تنتهي بالحوار عبر طاولة التفاوض، وفي النهاية لا بد من تقديم تنازلات خلال المفاوضات ونحن منفتحون على ذلك".
واتهم عقار قوات الدعم السريع باحتلال مساكن المدنيين في السودان والمؤسسات، قائلا إن المواطن بات آلة من آلات الحرب.
وحول إطلاق "الدعم السريع" سراح أسرى من الجيش السوداني، قال عقار إن "تلك بادرة حسنة من قبل الدعم السريع والحكومة السودانية مستعدة أيضا لإطلاق سراح بعض الأسرى كمبادرة حسن نوايا".
وأضاف: "طلبنا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماعنا الخميس، مساعدة روسيا لحل النزاع في بلادنا، حيث شرحنا وجة نظرنا من الصراع في السودان وخلفيات الأحداث، ووجدنا استجابة روسية لذلك".
وكان لافروف قد أكد أن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق، ومستعدة للمساعدة في تسوية النزاع، وأكد أيضا أن سفارة بلاده في الخرطوم تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية، الخميس.
وحول شراء معدات عسكرية من روسيا، أكد عقار: "العلاقات العسكرية مع روسيا تاريخية وطيارونا يتدربون هناك منذ 50 عاما، لكن لم نناقش الأمور العسكرية التقنية، فتلك المواضيع نناقشها بعد انتهاء الحرب في السودان".
وشدد عقار على "عدم وجود أي عناصر لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية على الأراضي السودانية"، مؤكدا "أن الأحاديث عن علاقة بين (فاغنر) و(الدعم السريع) غير موجودة".
من جهة أخرى، قال عقار، إن "الجيش السوداني يسعى جاهدا بأن يقلل الصعوبات مع المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية، وبالنسبة لروسيا قدمت مساعدات عبر المجتمع الدولي".
وأكد أن "السودان سيشارك في مؤتمر (روسيا أفريقيا) والذي سيعقد الشهر القادم في مدينة بطرسبورغ، وسيحضره قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان".
وبشأن قوات جوزيف توكا (نائب رئيس الحركة الشعبية، ونائب القائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان)، شدد عقار بأنها " لا تمتلك القوة لمحاربة الجيش السوداني وما يجري له أهداف سياسية لتقسيم السودان".