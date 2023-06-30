"السيادة السوداني" مستعد للتفاوض مع "الدعم السريع" ويطالب روسيا بالتدخل

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، استعداده للحوار مع قوات "الدعم السريع" عبر طاولة التفاوض، بينما طالب روسيا بالدخول على خط الأزمة السودانية للمساعدة في إيجاد حل لها.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، إن "كل الحروب تنتهي بالحوار عبر طاولة التفاوض، وفي النهاية لا بد من تقديم تنازلات خلال المفاوضات ونحن منفتحون على ذلك".

واتهم عقار قوات الدعم السريع باحتلال مساكن المدنيين في السودان والمؤسسات، قائلا إن المواطن بات آلة من آلات الحرب.